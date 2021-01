Calciomercato Catania, Gatto alla Cavese: il giocatore va in prestito

Il Catania lavora alle uscite prima di consegnare i primi tasselli alla corte di Raffaele in questo mercato di gennaio. In attesa della chiusura della trattativa con Tacopina, la società etnea, nella figura del direttore Maurizio Pellegrino, lavora per completare la squadra. Intanto spazio alle cessioni. Prima quella di Piovanello, approdato all'Imolese nei giorni scorsi.

Nella giornata odierna l'ufficialità di Emmausso, ingaggiato dal Lecco, per lui cessione a titolo definitivo. Chi invece va in prestito e quindi resta di proprietà rossazzurra è Alessandro Gatto, che disputerà gli ultimi mesi di questa annata con la casacca della Cavese.