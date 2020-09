Calciomercato Catania, Maldonado in mezzo al campo: il centrocampista firma biennale

Luis Alberto Maldonado Morocho, nato a Pasaje, in Ecuador, il 15 maggio 1996, è un nuovo giocatore del Calcio Catania. Centrocampista giunto in Italia nel 2012, dopo aver completato tutta la trafila nei campionati giovanili con il Chievo, si è distinto in Serie D, facendo tanta gavetta e realizzando 31 reti in 125 gare. Ha raggiunto a suon di ottime prestazioni la promozione in C, nel 2019, con la maglia dell’Arzignano Valchiampo. Nel 2019/20, sempre all'Arzignago, ha disputato la sua prima stagione in serie C. L’esito del primo tampone, negativo, comunica il Catania, ha consentito al centrocampista di sostenere i primi allenamenti individuali. Maldonado ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al club etneo fino al 30 giugno 2022.

