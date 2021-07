Calciomercato Catania, Russini dopo Ceccarelli: nuovo acquisto in attacco

Simone Russini è un nuovo giocatore del Catania. L'esterno classe 96' va a rompolpare la batteria di esterni d'attacco a disposizione di Baldini. Cresciuto nel settore giovanile della Ternana, Russini ha debuttato con i rossoverdi nel 2013, in Coppa Italia, e successivamente ha indossato le maglie della Paganese, del Lumezzane e dell'Alessandria, vincendo con la formazione piemontese la Coppa Italia Serie C 2017/18. Dopo una parentesi a Siracusa, l'atleta campano ha vissuto le ultime due stagioni con il Cesena, collezionando 55 presenze e realizzando 8 reti.

Russini rilascia le prime parole da neo rossazzurro, per lui contratto fino al 30 giugno 2023: "Domani sarò già a disposizione di mister Baldini: svolgere il primo allenamento con il Catania sarà certamente una grande emozione, perché sono cosciente dell'importanza della società per la quale ho appena firmato. Ringrazio il direttore Pellegrino: negli ultimi giorni, il mio colloquio con lui è stato continuo, mi ha trasmesso piena fiducia e soprattutto idee chiare e determinazione. Ho già giocato con Sala, Sarao, Giosa e Rosaia: è normale sentirsi telefonicamente, in queste circostanze, e tutti mi hanno parlato benissimo della dirigenza, dell'ambiente e dei tifosi. Non ho mai giocato al "Massimino" e sarà bellissimo farlo, sono convinto che per me sarà molto stimolante. Catania è molto simile a Napoli, il calcio è nei pensieri quotidiani della gente e questo per un calciatore è semplicemente esaltante"