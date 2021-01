Calciomercato Catania, Russotto torna a vestire la casacca rossazzurra

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Il Catania riabbraccia Russotto. Determinante la volontà del giocatore di tornare a vestire la casacca rossazzurra, forte anche il suo legame con la città, avendo messo radici nel territorio etneo. Il direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino ha portato avanti un lavoro ai fianchi, con la Cavese che alla fine ha preso atto della volontà dell'esterno d'attacco, dando il via libera.

Russotto firma fino al 30 giugno 2022 con i rossazzurri e andrà a comporre il tridente d'attacco, completato dal centravanti, Pecorino o Sarao, e Piccolo. L'idea di Raffaele di giocare stabilmente con il 3-4-3 inizia a prendere forma. In attesa di novità dalla trattativa Tacopina-Sigi, il Catania ufficializza i primi due colpi in entrata, Sales in difesa e Russotto nella zona offensiva del campo.