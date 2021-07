Calciomercato Catania, Silvestri al Modena: cessione a titolo definitivo

Il capitano saluta. Tommaso Silvestri, baluardo della difesa rossazzurra, approda al Modena. Cessione a titolo definitivo. Ben 105 le presenze del difensore con la maglia del Catania, condite da 5 reti. Nel pacchetto arretrato adesso si lavora in entrata per cercare di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Silvestri. Il direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino continua a lavorare in sinergia con Francesco Baldini.

In attacco già annunciato l'arrivo di Ceccarelli, si lavora anche per portare Russini ai piedi dell'Etna.