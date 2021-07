Calciomercato Catania: ufficiale l'arrivo di Estrella dal Genoa

Felipe Estrella in prestito dal Genoa al Catania. L'attaccante, nato in Brasile ad Araraquara il 10 gennaio 2001 e cittadino italiano, rinforza il pacchetto offensivo a disposizione di Baldini.

Questo il profilo tracciato dal Calcio Catania: "Nel 2020/21, con i rossoblù genovesi, l'attaccante sudamericano ha realizzato 8 reti in 22 gare nel campionato Primavera 1, competizione nella quale ha debuttato con la Roma nel 2019, sommando le prime esperienze in Italia (27 presenze e 11 gol nell’arco di una stagione e mezza con la squadra capitolina). Al suo attivo, in giallorosso, anche l'esordio nella prestigiosa UEFA Youth League.

Il neo-rossazzurro rilascia anche le sue prime parole di questa nuova avventura: "Per questa nuova stagione ho potuto valutare con il Genoa molte proposte di buon livello, tra Serie B e Serie C: ho scelto il Catania perché si è mosso per tempo e con grande decisione, convincendomi con un progetto chiarissimo. La piazza non ha bisogno di presentazioni ed è davvero un’occasione entusiasmante, per me. Mi è stato chiesto semplicemente di dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, sono pronto a farlo e sarà molto bello ed emozionante indossare questa maglia gloriosa, sperando di poter giocare presto davanti ai tifosi rossazzurri"