Calciomercato Catania, ufficiale l'arrivo di Gatto: contratto fino al 30 giugno 2022

Il Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Gatto. Nato a Taranto il 2 febbraio 1994, Gatto è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Lecce e del Verona, con la Primavera gialloblù ha realizzato ben 20 gol in 31 gare, dopo brevi parentesi nel Martina e nel Taranto l’esterno offensivo ha collezionato un’esperienza in Serie B con il Modena, nel 2014.

In Serie C, l’attaccante pugliese ha indossato le maglie del Pordenone, della Juve Stabia, del Monopoli, del Südtirol, dell’Arzachena e del Bisceglie: in nerazzurro, nel corso della stagione 2019/20, ha sommato 32 presenze firmando 8 reti. L’esito del primo tampone, negativo, ha consentito all’attaccante di sostenere i primi allenamenti individuali. Gatto ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al club rossazzurro fino al 30 giugno 2022.