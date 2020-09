Calciomercato Catania, ufficiale Santurro: il portiere arriva in prestito

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Bologna Antonio Santurro, nato a Parma il 29 febbraio 1992. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Parma, l’estremo difensore ha esordito in Serie A il 31 marzo 2018 in occasione di Bologna-Roma, gara conclusa sull’1-1. Nel corso della carriera, dopo una stagione in D, ha indossato tra i professionisti anche le maglie del Renate, del Savoia, della Juve Stabia, del Melfi, del Siracusa e, nel 2019/20, della Sambenedettese.

