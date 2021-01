Calciomercato Catania, Vicente al Renate: cessione a titolo definitivo

Il Catania lavora ancora in uscita. Via il centrocampista Bruno Leonardo Vicente, che passa a titolo definitivo, all’A.C. Renate. Il centrocampista brasiliano conclude la sua esperienza con 16 presenze nel club rossazzurro. Da tempo il giocatore era stato inserito fuori lista e sostituito da Noce, dopo aver rimediato un infortunio. La sua uscita in mezzo al campo apre spazio ad un nuovo ingresso con il direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino che lavora in sinergia con il gruppo Tacopina per regalare a mister Raffaele i tasselli giusti per alzare il tasso qualitativo della squadra.