Calciomercato Catania, Volpe in attacco: Pecorino alla Juventus

Il Catania chiude con 6 operazioni in entrata in attesa del possibile arrivo di Zuculini. In uscita altrettanti movimenti. Nell'ultimo giorno arriva il prestito di Noce al Potenza e in entrata Volpe dal Frosinone

Il Catania chiude la finestra di calciomercato di gennaio con 6 movimenti in entrata e l'addio di Biondi che va al Pordenone e Pecorino che andrà a vestire la maglia dell Juventus. Due figli dell'Etna lasciano i colori rossazzurri, arriva invece Volpe in attacco nell'ultimo giorno di mercato, in prestito dal Frosinone. Raffaele avrà a disposizione una rosa quantitativamente più ampia.

In difesa sono arrivati infatti Giosa e Sales, Pellegrini invece ha rescisso il contratto e Noce è andato in prestito al Potenza. In mezzo al campo si attende il possibile arrivo di Zuculini.

In attacco i ritorni sono stati quelli di Di Piazza e Russotto, mentre nell'ultimo giorno l'arrivo è stato quello di Volpe, attaccante in prestito dal Frosinone. Il giocatore non gioca da tempo anche per via di un infortunio rimediato al menisco e andrà inserito gradualmente nei meccanismi di squadra. Arriva anche Golfo in entrata, in prestito dalla Juve Stabia, arrivo formalizzato nel giorno precedente alla sfida contro il Monopoli. Adesso starà a Raffaele probvare a rendere interessante una stagione tutt'altro che semplice perchè contrassegnata dalla ristrutturazione dei debiti e dal passaggio di proprietà e affrontare al meglio i playoff.