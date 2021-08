Calendario di serie C 2021-2022: esordio del Catania contro il Monopoli

Stilato il nuovo calendario di serie C, stagione 2021-2022. Il Catania giocherà in trasferta il primo match della nuova stagione

Stilato il nuovo calendario di serie C, stagione 2021-2022. Il Catania giocherà in trasferta il primo match della nuova stagione in casa del Monopoli, il 29 agosto 2021. Le ultime due giornate del girone di andata e rispettivamente le ultime due del campionato, saranno i due derby contro Palermo prima e Messina.

Ecco il calendario completo degli impegni del Catania nel girone C:

1ª giornata: Monopoli-Catania, 29 agosto 2021; ritorno mercoledì 22 dicembre 2021

2ª giornata: 5 settembre 2021, Catania-Fidelis Andria; ritorno 9 gennaio 2022

3ª giornata: 12 settembre 2021, Paganese-Catania; ritorno 16 gennaio 2022

4ª giornata: 19 settembre 2021, Catania-Bari; ritorno 23 gennaio 2022

5ª giornata: 26 settembre 2021, Catanzaro-Catania; ritorno 30 gennaio 2022

6ª giornata: 29 settembre 2021, Catania-Turris; ritorno 6 febbraio 2022

7ª giornata: 3 ottobre 2021, Picerno-Catania; ritorno 13 febbraio 2022

8ª giornata: 10 ottobre 2021, Catania-Juve Stabia; ritorno 6 febbraio 2022

9ª giornata: 17 ottobre 2021, Virtus Francavilla-Catania; ritorno 20 febbraio 2022

10ª giornata: 20 ottobre 2021, Catania-Avellino; ritorno 27 febbraio 2022

11ª giornata: 24 ottobre 2021, Monterosi Tuscia-Catania; ritorno 6 marzo 2022

12ª giornata: 31 ottobre 2021, Catania-Vibonese; ritorno 13 marzo 2022

13ª giornata: 7 novembre 2021, Campobasso-Catania; ritorno 16 marzo 2022

14ª giornata :14 novembre 2021, Catania-Foggia; ritorno 20 marzo 2022

15ª giornata: 21 novembre 2021, Taranto-Catania; ritorno 27 marzo 2022

16ª giornata: 28 novembre 2021, Catania-Potenza; ritorno 3 aprile 2022

17ª giornata: 5 dicembre 2021, Latina-Catania; ritorno 10 aprile 2022

18ª giornata: 12 dicembre 2021, Catania-Palermo; ritorno 15 aprile 2022

19ª giornata: 19 dicembre 2021, Acr Messina-Catania; ritorno 24 aprile 2022