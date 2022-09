Si sono conclusi i Campionati Italiani di Fotografia Subacquea 2022 indetti dalla Federazione Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (Fipsas), nella splendida cornice dell' Isola Bella di Taormina. Dal 17 al 25 settembre, 50 tra i migliori fotografi subacquei italiani hanno dato vita alla competizione per la migliore produzione fotografica. Tre i campionati in calendario: Individuale Compatte, per Società ed Individuale Reflex. La società organizzatrice, l’asd Gro Sub Catania ha avuto il compito di garantire tutto il necessario per la riuscita dell’evento. "Siamo molto soddisfatti - dichiara Fabrizio Frixa presidente dell’ asd Gro Sub Catania - abbiamo portato a termine una manifestazione sportiva importante, nonostante il meteo dei giorni scorsi ha rischiato di compromettere il Campionato Individuale Reflex ma, grazie all’efficiente struttura del Diving Sea Spirit, coadiuvato dal Taormina Diving Center, è stato possibile svolgere le sessioni di gara necessarie ed in assoluta sicurezza per atleti ed assistenti". A determinare i risultati, una giuria di esperti scelta tra fotografi subacquei di riconosciuta fama. Tra questi,DanjielFrka dalla Croazia, noto per aver indagato e pubblicato diversi libri sui relitti di navi dell’Adriatico. I risultati, con il podio tutto al femminile, hanno confermato campionessa italiana categoria Compatte l’atleta Chiara Scrigner, del Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenzamentre. Al secondo e terzo posto le atlete del Asd Gro Sub Catania, Loredana Iurianello e Raffaella Spagnolello, coadiuvate rispettivamente dalle modelle/assistenti Ausilia Trovato e Nicoletta Cibeca. Il Campionato per Società ha premiato la coppia Visintin – Cerbai del Centro Sub Alto Tirreno. Al secondo posto la squadra Iardino – Scrigner del Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenzaed. Infine, terza classificata la coppia Palermo – Iurianello del asd GRO Sub Catania. Si assegna il titolo di Campione Italiano categoria Reflex al catanese Maurizio Longhitano dell’ asd GRO Sub Catania, coadiuvato dalla sua assistente/modella Federica Lo Certo,che ha distanziato di parecchi punti l’atleta Francesco Visintin del Csat secondo e Fabio Iardino del Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenzaterzo. La premiazione si è svolta presso l’Unahotel Naxos Baech Sicilia di Giardini-Naxos alla presenza delle autorità, degli sponsor, della stampa ed un vasto pubblico di appassionati e di turisti che hanno apprezzato con numerosi applausi le immagini proiettate. Nel corso della serata, anche una raccolta fondi per bambini malati di Sla, indetta da Fondazione Mediolanum.