Campionati italiani di danza sportiva: Termini e Arena conquistano l'oro

Campionati Italiani di danza sportiva a Rimini. L'evento sotto l'egida della Federazione Italiana danza sportiva "Fids", Coni, ha visto come protagonisti una coppia tutta siciliana. Vincenzo Termini, originario di Catania, e Sharon Arena, originaria invece di Floridia, rispettivamente atleti della Blackpool dancing Messina del Maestro Olivato Alessandro di Furci Siculo, hanno conquistato i favori della giuria con una performance di alto livello.

In particolare la coppia è riuscita a salire sul gradino più alto del podio vincendo la massima categoria delle danze latine adulti (As 19/34). Il duo vanta già moltissime competizioni all'estero e in un'altra occasione aveva raggiunto una finale prestigiosa. Adesso arriva il riconocimento di prima coppia italiana nella danza sportiva. Un successo di grande prestigio e che premia i sacrifici portati avanti nel tempo dai due atleti.