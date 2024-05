Campionati italiani di kickboxing Fight1, pioggia di medaglie per il Team Falzone

Si sono svolti lo scorso 10-11-12 maggio a Montecatini Terme, in Toscana, i campionati italiani di kickboxing Fight1. In tutte le categorie di light e full gli allievi del maestro Graziano Falzone si sono distinti per le loro qualità tecniche portando a casa una pioggia di medaglie che li vedranno accedere per il colleggiale della nazionale italiana che in seguito andrà ai mondiali Iska di ottobre a Vienna.

Grande soddisfazione per il maestro Falzone che continua all'interno della sua accademia del combattimento a fare un lavoro solido per i suoi fighters, con prospettive di crescita nei migliori circuiti internazionali come Enfusion che vedrà la campionessa europea Giuliana Parisi e il forte fighter Salvo Giangreco in Olanda il prossimo 14 giugno.