Campionati nazionali di Atletica, Carpinteri e Mascali conquistano tre finali

I Campionati italiani assoluti di atletica leggera sono andati in archivio con risultati di prestigio per il Cus Catania. I due atleti che hanno partecipato con i colori del Centro Universitario Sportivo etneo hanno conquistato le finali in tutte le tre competizioni che li vedevano protagonisti. La sprinter Alessia Carpinteri è entrata di diritto nel novero delle migliori velociste della nazione grazie ai due quinti posti ottenuti sui 100 e sui 200, conditi, in quest’ultima gara, anche dal record personale con il tempo di 24.12. Il discobolo Isidoro Mascali, per la prima volta in carriera, è entrato fra i 10 migliori nel disco, con il nono posto conquistato in finale.

L’età dei due ragazzi che fanno parte ancora della categoria “promesse” (Mascali è del 1998, Carpinteri del 1999), autorizza a pensare ad un futuro da protagonisti. E già si preparano per i campionati nazionali under 23 di scena fra 3 settimane a Grosseto. Ovviamente soddisfatto il presidente del Cus Catania Luigi Mazzone: “Sono molto contento – spiega il presidente - e faccio i complimenti ad Alessia e Isidoro. Un ringraziamento particolare a tecnici del calibro del professore Filippo Di Mulo e a tutta la sezione atletica, con in testa Nuccio Leonardi. Tutte persone che quotidianamente si spendono per la crescita di questi ragazzi e della sezione in generale. Il mio obiettivo, e di tutto il direttivo, è continuare a incentivare un percorso di crescita che, dal mio punto di vista, è solo all’inizio”. Alessia Carpinteri è seguita dal professor Filippo Di Mulo, responsabile del settore velocità della nazionale che si esprime in termini lusinghieri su di lei: “Una bravissima ragazza, un bel talento. Alessia sta facendo tanti sacrifici, visto che vive a Solarino e deve spostarsi a Catania per gli allenamenti. D’altro canto, a noi siciliani nessuno regala niente, e quello che ha, Alessia se lo è conquistato alla grande. In questa stagione, si è confrontata con le migliori d’Italia solamente in questi giorni, direttamente ai Campionati nazionali assoluti, e ha centrato due finali in entrambe le gare a cui ha partecipato. Un fantastico risultato”.

Felici, ma già concentrati sul futuro anche i due atleti. “Ero partita con l’idea di confermarmi sui miei livelli. Non era facile perché – spiega Alessia Carpinteri - nell’ultimo periodo, non ho potuto confrontarmi con le migliori in Italia e dunque l’unico riferimento che avevo era quello cronometrico. Le sensazioni comunque, anche confrontandomi con il prof Di Mulo, erano veramente positive e i risultati sono stati ottimi. Adesso penso a Grosseto. Le avversarie non mancano ma i tempi dicono che posso giocarmi al massimo le mie carte”. Lo stesso discorso vale per Isidoro “Dodo” Mascali: “A livello di under 23 – spiega il discobolo – sono al momento secondo in graduatoria e a Grosseto sarà il mio ultimo campionato giovanile. Dunque voglio fare benissimo. Tornando agli Assoluti, sono contento della classifica finale, meno della misura. L’obiettivo è sempre quello di sfondare il muro dei 50 metri. Grazie al Cus Catania e al lavoro che eseguo con Federico Apolloni e il professore Giuseppe Di Stefano posso riuscirci. Magari proprio a Grosseto. Intanto, riprendiamo gli allenamenti e giovedì mi aspetta un primo test a Siracusa”.