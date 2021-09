Campionato italiano Gran Turismo: La Mazza e Nicolosi ripartono da terzo posto di Misano

Ritorna il Campionato italiano Gran Turismo e i due piloti catanesi Francesco La Mazza e Giuseppe Nicolosi vogliono riprendere da dove avevano interrotto: un terzo posto ottenuto nel mese di giugno a Misano, provando adesso nel circuito di Imola a fare anche meglio.

La tappa del maggiore campionato nazionale a ruote coperte si terrà sul circuito di Imola e saranno ben 35 gli equipaggi in gara. La Mazza e Nicolosi gareggiano per il team KMS Krypton MotorSport, con la Porsche 911 GT3 Cup 4.0. Il numero di gara è il 369. In classifica, i piloti etnei occupano il sesto posto con 21 punti. Una prova come quella di Misano potrebbe consentire di scalare qualche altra posizione. Le ambizioni ci sono, memori di ciò che era successo a giugno al World circuit Marco Simoncelli, dove in Gara 1 si era visto un Nicolosi combattivo e costante nelle prestazioni e un La Mazza strepitoso nel secondo stint. Ne era venuta fuori una rimonta da urlo dall’ottavo posto in griglia nella classe di appartenenza (GT CUP) fino al terzo posto finale. Nella classifica assoluta l’equipaggio siciliano si è messo alle spalle tante vetture di categorie superiori, merito di un finale che aveva portato a una serie decisiva di sorpassi fra cui quello di La Mazza ai danni di Simonelli che aveva fruttato il terzo posto finale.

"Dopo il giro di boa di campionato – commentano i due piloti - finalmente si ritorna in pista e non stiamo nella pelle entrambi vista la pausa estiva per quanto riguarda la Sprint Series. L’ottima prestazione di Misano è un buon viatico per provare a fare altrettanto, se non meglio. Siamo carichi. In campionato abbiamo sempre preso punti, dunque se riuscissimo a conquistare un bel piazzamento, potremmo presentarci in ottobre al Mugello per affrontare nel migliore dei modi le ultime prove e, perché no, avere anche qualche ambizione di piazzarci nelle parti alte della graduatoria finale".

IL CAMPIONATO. Sono sette i titoli italiani in palio e tre Coppe Nazionali, tutti riservati alle sole classi GT3, GT4 e GT Cup. Le gare della Sprint Series sono sempre due per ciascuno dei quattro week end da calendario. Durata della gara: 50 minuti + 1 giro.

ORARI E TV. Questo il programma della prova del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint in programma a Imola. 3 settembre: prove libere. 4 settembre: prove ufficiali (1° turno dalle 10.50 alle 11.05, 2° turno dalle 11.40 alle 11.55). Le due gare si disputeranno sabato 4 settembre alle ore 15.00 (gara-1) e domenica 5 settembre alle ore 15.00 (gara-2). Entrambe saranno trasmesse in diretta su ACISPORT TV (SKY 228) e in differita su RAISPORT. Oltre alle dirette televisive, le due gare potranno essere seguite in streaming sul sito del campionato www.acisport.it/CIGT, sulla pagina Facebook www.facebook.com/CIGranTurimo.

Calendario 2021 (Sprint)

2 maggio Monza (già disputato)

6 giugno Misano (già disputato)

5 settembre Imola

10 ottobre Mugello