Campionato Italiano Gran Turismo: La Mazza e Nicolosi al Mugello

Ritorna il Campionato italiano Gran Turismo e i due piloti catanesi Francesco La Mazza e Giuseppe Nicolosi vogliono riprendere da dove avevano interrotto a Misano, bella prestazione e bel piazzamento, e mettersi alle spalle Imola dove un incidente nel corso delle prove ha impedito all’equipaggio etneo di partecipare alle due gare.

La tappa del maggiore campionato nazionale a ruote coperte si terrà sul circuito del Mugello e saranno come sempre tantissimi gli equipaggi in gara (sarà record stagionale di iscritti con 42 equipaggi al via). La Mazza e Nicolosi gareggiano per il team KMS Krypton MotorSport, con la Porsche 911 GT3 Cup 4.0. Il numero di gara è il 369. In classifica, nella GT CUP, i piloti etnei occupano l’ottavo posto con 21 punti, c’è ancora la possibilità di migliorare la classifica, visto che il quarto posto si trova 14 punti più su. Anche perché i due piloti etnei vogliono sfruttare l’ultimo appuntamento stagionale nella Sprint Series per prendere il giusto slancio verso la prossima, quando potrebbero aprirsi importanti scenari per La Mazza e Nicolosi. Ma è ancora presto per parlarne. Adesso la concentrazione è solo sul Mugello.

“Eravamo impazienti di riprendere a gareggiare dopo la pausa estiva - commentano i due piloti - ma a Imola non abbiamo potuto nemmeno piazzarci in griglia a causa di un incidente nelle prove. Un boccone amaro che abbiamo dovuto mandare giù mentre guardavamo gli altri in pista. Ma questo fatto ci ha dato un’ulteriore carica in vista dell’appuntamento del Mugello. Confidando di avere maggiore fortuna, questa volta vogliamo giocarcela fino in fondo. Gli avversari, saranno come sempre tanti, ben 16 nella nostra classe, e agguerriti ma noi vogliamo terminare la stagione regalando una soddisfazione a noi stessi, al team e anche alla nostra città e alla nostra regione che rappresentiamo in questo Campionato nazionale”.

Sono sette i titoli italiani in palio e tre Coppe Nazionali, tutti riservati alle sole classi GT3, GT4 e GT Cup. Le gare della Sprint Series sono sempre due per ciascuno dei quattro week end da calendario. Durata della gara: 50 minuti + 1 giro.

Questo il programma della prova del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint in programma al Mugello. 8 ottobre: prove libere. 9 ottobre: prove ufficiali (1° turno dalle 10.10 alle 10.20, 2° turno dalle 10.45 alle 10.55). Le due gare si disputeranno sabato 9 ottobre alle ore 15.50 (gara-1) e domenica 5 settembre alle ore 12.40 (gara-2). Entrambe saranno trasmesse in diretta su ACISPORT TV (SKY 228) e in differita su RAISPORT. Oltre alle dirette televisive, le due gare potranno essere seguite in streaming sul sito del campionato www.acisport.it/CIGT,