Campionato italiano Gt, Francesco La Mazza sesto al Mugello

Un week end difficile in cui, viste le condizioni, è stato ottenuto probabilmente il massimo. Sesto posto finale nella classe Gt Cup Am per Francesco La Mazza sul circuito del Mugello, teatro della 2^ prova del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance.

Le vetture e i piloti hanno dovuto fare i conti con un caldo torrido. Si è passati dalla pioggia battente di Pergusa a maggio, ai 35° gradi in Toscana, con temperature elevatissime dell’asfalto e all’interno dell’abitacolo (68°). Il week end è stato caratterizzato anche dalle novità dettate dal cambio di strategia del team SR&R che ha modificato l’equipaggio di La Mazza, inserendo una nuova vettura in gara. Il pilota catanese si è alternato alla guida della Ferrari 488 n.252, con Enrico Di Leo e con il cinese Kang Link, al rientro nella serie tricolore.

Particolarmente proibitive per la Ferrari anche le condizioni imposte dal BoP (Balance of Performance), oltre a quelle legate all’handicap sul tempo derivante dal successo di Pergusa.

L’equipaggio si è comportato però benissimo. Ottimo primo stint di Link che ha recuperato quattro posizioni, poi Di Leo ha confermato le sue doti, così come La Mazza che era riuscito anche a superare il compagno di scuderia Bacci, piazzandosi al quinto posto. A tre giri dalla fine, le condizioni delle gomme, hanno portato ad un’uscita di pista, al controsorpasso e al sesto posto finale.

“E’ stato un week end caratterizzato da molte difficoltà, per questo – dice Francesco La Mazza – il sesto posto va oltre le mie aspettative seppur non sia soddisfacente. La gara è stata caratterizzata da un caldo torrido che ha sfiorato i 70 gradi all’interno dell’abitacolo. Inoltre, siamo stati penalizzati dall’handicap di 20 secondi, come da regolamento, ma soprattutto da un BoP sfavorevole ai danni della Ferrari, che ha influito sulle prestazioni della nostra 488 sul tracciato toscano, rendendo, in quella configurazione, quasi ingovernabile la vettura”.

La Mazza adesso, con 26 punti totali, è quarto nella classifica piloti della Gt Cup Am a una sola lunghezza dal terzo posto occupato da Caiola, Fabi e Iannello a quota 27. Atzori e Menichini hanno 28 punti. In testa c’è Lazzaroni con 35.

La serie Endurance, dopo la pausa estiva, vivrà altre due tappe nel campionato: Monza (15-17 settembre) e Vallelunga (13-15 ottobre).