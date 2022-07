Campionato italiano Gt 2022, il catanese Giuseppe La Mazza vince al Mugello

Come quindici anni fa. Francesco La Mazza e Lorenzo Bontempelli trionfano al Mugello. Nella gara Endurance della classe GT Cup (dove insieme a Bontempelli e La Mazza gareggiava anche Luca Demarchi), il trio ferrarista del team SR&R capeggiato dal siciliano Manfredi Ravetto e da Paolo Ruberti, ha sbaragliato la concorrenza nella AM. Sul traguardo, i ferraristi hanno preceduto le due Lamborghini Huracan ST di Donovan e Luciano Privitelio (FFF Racing Team) e di Bozzoni-Santonocita-De Monte (Team Lazarus). Al quarto posto si sono classificati i compagni di squadra dei vincitori “Aramis”-Baratto-Pennisi (Ferrari 458 SR&R). La Mazza, complice il terzo posto ottenuto nella prima gara stagionale con la Lamborghini è adesso in testa alla classifica con 32 punti. Ad inseguirlo a quota 20 ci sono 5 piloti fra cui i compagni Bontempelli e Demarchi. Immensa la soddisfazione per il pilota catanese che torna a vincere nel GT dopo due anni e riassapora le emozioni della gara di quindici anni fa. Quella era una gara “sprint” anche se allora non esistevano le distinzioni, questa una endurance, ma è inevitabile che le emozioni e anche i ricordi prendano il sopravvento. "Sono contentissimo - ha detto La Mazza - della vittoria e dello splendido gruppo di lavoro, equipaggio e team, con cui abbiamo centrato il risultato. Bontempelli è stato fantastico, Demarchi bravissimo. Per quel che mi riguarda, ho fatto una ottima partenza, ero attaccato alle Gt3 ed ero primo assoluto nelle GT Cup. Poi, prima del previsto, gli pneumatici sono andati in crisi, la Ferrari è molto più pesante dei competitor, ed inoltre un contatto con una Lamborghini GT3 mi ha fatto perdere qualche posizione. Il tempo utile per riprendere il passo e ho potuto cedere il volante a Bontempelli che ha fatto una gara magistrale rispolverando così anche i ricordi della vittoria ottenuta insieme al Mugello quindici anni fa. Ha vinto la Sicilia, con me e Manfredi Ravetto, ha vinto il team. Sono in testa al campionato e spero di restarci, sarebbe bellissimo". Prossimo appuntamento con la Endurance a Vallelunga, a metà settembre.