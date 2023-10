Alla Plaia la terza tappa del campionato provinciale di surf casting

Anche quest’anno Le Palme Beach Club ospita la terza tappa del campionato provinciale di surf casting organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Oltre 60 atleti si sono dati battaglia per staccare il prezioso pass e accedere successivamente alle fasi regionali e nazionali. Come sempre in ogni tappa, il pesce è stato pescato, misurato e rimesso in acqua. A primeggiare su tutti è stato Fabio Gaetano Costa (Aquile Di Mare A.S.D.) nella 3° prova individuale di giornata e Filippo Malvagna (Surf Competition A.S.D.) nella 3° progressiva individuale: entrambi accederanno direttamente alla fase nazionale.

"Questa tappa - sottolinea il presidente della sezione provinciale di Catania Fipsas Santo Gerardo Leva- è stato un ottimo banco di prova in vista del campionato mondiale di surf casting, che si svolgerà a novembre sulle nostre spiagge. In particolare la Plaia di Catania sarà teatro di una delle 5 prove con 21 nazioni e 30 squadre, maschili e femminili, impegnate in 4 km di litorale". "E’ stato un evento unico che potenzia la nostra idea di permettere alla gente di godere del mare, complice questo sole estivo, tutto l’anno e alla necessità di praticare attività all’aria aperta. A conclusione dell’appuntamento – spiega il responsabile del complesso turistico Le Palme, Vito Bruno – c’è stato poi un bellissimo momento conviviale con tutti i partecipanti. Per tutto questo desidero ringraziare il presidente della sezione provinciale di Catania Fipsas Santo Gerardo Leva".