Riparte il campionato di Xfc a San Giovanni Galermo

Tutti i partecipanti hanno effettuato un tampone e sono tornati sul ring in piena sicurezza

Il team del maestro Graziano Falzone ha organizzato un evento sportivo presso la palestra sita a San Giovanni Galermo, nel rispetto di tutti i protocolli di prevenzione del covid-19. Tutti i partecipanti hanno effettuato un tampone e sono tornati sul ring in piena sicurezza. Presente anche il consigliere del IV Municipio Giuseppe Ragusa (M5S), assieme ai colleghi scrofani, spina e sirna ed al presidente Erio Buceti. Insieme hanno donato una somma per le spese sanitarie dell'evento, come simbolo di vicinanza al team sportivo di arti marziali.