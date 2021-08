Trionfo etneo nella danza latino americana, coppia di giovani campioni ricevuta dal sindaco

Mirko Di Salvo (15 anni) di Catania, insieme alla sua partner di ballo, Alessia Tripolone (16 anni) di Motta Sant’Anastasia, hanno recentemente conquistato la medaglia D’oro ai Campionati italiani FIDS, che si sono svolti a Rimini, nella categoria 16/18 B1. Si sono sfidati con quarantatré coppie, e hanno affrontato molte eliminatorie, ma alla fine sono riusciti ad emozionare tutti i loro sostenitori, e soprattutto a convincere i giudici .

Nonostante la pandemia, i ragazzi, non si sono scoraggiati e finito il periodo di Lockdown hanno ripreso ad allenarsi duramente, con costanza e dedizione, ottenendo questo splendido risultato che ha permesso il passaggio alla classe A di merito, rendendo orgogliose le scuole di ballo Tiber Dance Sicilia di Catania, dei maestri Scuderi e la Club Latin Dance, di Piano Tavola, dei maestri Andronaco.

Mirko e Alessia hanno dedicato la loro vittoria ai loro maestri di ballo, che hanno sempre creduto in loro, ai loro genitori che li supportano sempre in tutto per tutto, ed infine ai loro sponsor. La coppia è stata ricevuta dal sindaco e dall'assessore Parisi, alla presenza del presidente provinciale Coni Enzo Falzone e del consigliere comunale Graziano Bonaccorsi. L'amministrazione ha tributato un encomio ai ragazzi, dimostrando attenzione per il mondo della danza sportiva, un settore in continua evoluzione e in costante crescita.