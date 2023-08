Il Campo Scuola di Picanello torna al mondo dell’atletica leggera

Saranno i Campionati regionali Master, sabato e domenica prossimi, a riconsegnare alla Città e gli sportivi siciliani e catanesi il Campo Scuola di via Grasso Finocchiaro, la storica struttura per l’atletica leggera opportunamente riqualificata e rese funzionale dall’Amministrazione Comunale, tre anni dopo la sua chiusura, a conclusione di lavori la cui esecuzione è stata tormentata da numerosi eventi che ne hanno segnato forzati rallentamenti.

In vista della riapertura dell’impianto catanese, il sindaco Trantino e l’assessore Parisi hanno verificato direttamente sul posto i lavori eseguiti, ma subito si è passati alla fase operativa con un incontro tra il comune e le società catanesi affiliate alla Fidal, con il presidente provinciale della stessa federazione Giuseppe Massimino Cocuzza, il vice presidente regionale Nuccio Leonardi, il consigliere Giorgio Belluomo e il presidente del Coni Enzo Falzone, per mettere a punto i dettagli relativi all’utilizzo dell’impianto sportivo.

Da lunedì 4 settembre il Campo Scuola, secondo le regole stabilite, sarà di libero accesso ai fruitori del mondo dell’Atletica poiché verrà data a tutti la possibilità di accedere all’impianto con una quota di appena cinquanta euro l’anno o una quota mensile di otto euro.

Tutti avranno la possibilità di allenarsi, dagli amatori sino agli atleti agonisti affiliati alle società sportive Fidal: basterà recarsi, già da lunedì 28 agosto ci si potrà recare presso la segreteria dell’impianto di Picanello, formulare l’istanza per l’iscrizione e successivamente allegare il certificato medico con l’avvenuto pagamento dell’abbonamento richiesto.

Un risultato che ha soddisfatto il sindaco Trantino: “Ho seguito da vicino le vicende del Campo Scuola insieme all’assessore Parisi e ai dirigenti comunali Finocchiaro e Di Caro, già con la precedente amministrazione e sono davvero felice che gli sportivi catanesi possano nuovamente frequentare, dopo mille peripezie e problemi amministrativi che avrebbero potuto bloccare per tantissimo tempo la struttura, questo bellissimo impianto -ha detto il primo cittadino-. Quello che conta adesso è che abbiamo una struttura tutta per l’atletica leggera, la regina degli sport, in cui sarà possibile allenarsi e gareggiare, in maniera sicura e funzionale”.

Una vicenda complessa che ha impegnato per due anni l’assessore allo sport, Sergio Parisi che ha seguito ogni giorno insieme ai responsabili burocratici la vicenda: “Tra tutti gli impianti sportivi della Città -ha spiegato l’assessore allo Sport- il campo scuola è stato il primo ad essere oggetto di attenzioni dalla giunta Pogliese per la sua riqualificazione. Purtroppo, tutto quello che è accaduto era francamente imprevedibile: l’azienda aggiudicataria dell’appalto è fallita a seguito della scomparsa titolare; assegnare ad altra azienda i lavori era tutt’altro che scontato, tenuto conto degli obblighi normativi. Ci siamo riusciti, ma questo ha comportato ulteriori e inevitabili ritardi, che in ogni modo abbiamo contrastato. Oggi il Campo Scuola torna a disposizione di tutti, con la migliore delle inaugurazioni possibile: un evento dedicato all’atletica e ai suoi formidabili atleti over 35, un appuntamento a cui la Fidal, che ringrazio per l’impegno e l’attenzione, vuole farne seguire altri per valorizzare al meglio questo fiore all’occhiello dell’impiantistica per l’atletica leggera di tutta la Sicilia”.

Nei programmi della giunta Trantino e in particolare dell’assessore Parisi vi è, a breve termine, anche l’esecuzione di un progetto di efficientamento energetico nel Campo Scuola, per la conduzione a basso consumo energetico degli spogliatoi e dell’impianto di illuminazione.