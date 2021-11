Campobasso-Catania, probabili formazioni: Moro guida l'attacco

Serie C Girone C

L'extracampo vive momenti drammatici. La Sigi è chiamata a una immediata ricapitalizzazione per evitare lo scenario peggiore, alle porte anche la scedenza dei 21 giorni dalla messa in mora dei giocatori e l'udienza relativa alla Catania Servizi, in programma il 9 novembre. In campo intanto gli uomini di Baldini dovranno affrontare in trasferta il Campobasso. La sfida in Molise arriva dopo lo stop forzato a causa del maltempo, con la sfida tra Catania e Vibonese rinviata.

Il tecnico di Massa potrà contare su tutti gli effettivi, a eccezione dei lungodegenti Piccolo e Pinto. Consueto 4-3-3 con l'impiego di Zanchi a sinistra, Calapai a destra e l'esperienza di Claiton in mezzo. A centrocampo conferma per Greco, con Maldonado e Rosaia. Attacco guidato da Moro, Ceccarelli a destra, unico dubbio per una maglia tra Russotto e Russini.

Contro un avversario, il Campobasso di Cudini, che si schiera con un 4-3-3 e vede in attacco l'ex Rossetti, autore sin qui di 5 reti. Squadra che vive una classifica tranquilla, con 15 punti conquistati sin qui.

PROBABILE FORMAZIONE CAMPOBASSO-CATANIA

Catania (4-3-3): Sala, Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi, Rosaia, Maldonado, Greco, Ceccarelli, Moro, Russini (Russotto)