Canoa, Insabella chiude con un lusinghiero quinto posto agli Europei 

Prima esperienza azzurra per Anastasia Insabella. La giovanissima atleta del Circolo Canoa Catania è stata protagonista a Bratislava (Slovacchia) nei Campionati Europei Junior e Under 23 di canoa olimpica. A soli 14 anni di età e con avversarie più grandi della categoria Junior, la canoista rossazzurra ha strappato meritati applausi. Sabato la meravigliosa medaglia d’oro conquistata con una gara perfetta nel K1 1.000 metri Junior, battendo l’ungherese, campionessa in carica, Bianka Hofer seconda classificata. Domenica, nella prova del K1 500 metri, Insabella ha lottato fino alla fine e con grande onore, chiudendo al quinto posto ad un soffio da un podio, che avrebbe rappresentato un’impresa stratosferica al debutto. Successo per la magiara Anna Meszaros, che ha preceduto la spagnola Yaiza Novo e dalla lettone Melanija Camane.



Ancora una volta la talentuosa etnea ha mostrato il suo valore, la forza fisica e mentale portando in alto il nome di Catania e i colori rossazzurri. Una enfant prodige della canoa italiana, che saprà regalare altre emozioni e altre vittorie. Sì è nata una stella della canoa europea, una stella catanese. E a fine luglio per la canoista un altro appuntamento di prestigio: i Campionati del Mondo di categoria in Bulgaria.