Canoa, Catania brilla all'Idroscalo di Milano: oro per la Insabella

Un’altra impresa. Un’altra vittoria esaltante per Anastasia Insabella (Jomar Club Catania). All’Idroscalo di Milano, la canoista rossazzurra fa quello che le riesce meglio: vincere la medaglia d’oro. Anastasia incanta l’Idroscalo di Milano e a soli 13 anni di età mette in riga tutte le avversarie centrando il successo, nella finalissima del K1 Cadette B 500 metri, con lo straordinario tempo di 2’01”,38. Un vero e proprio record per tutte le categorie giovanili. Un tempo ben al di sotto dalle medie stagionali delle categorie femminili superiori. Grandissima Anastasia, che rappresenta il Circolo Canoa Catania, in Italia e in campo internazionale, ai massimi livelli.

All’Idroscalo di Milano, lo Jomar Club Catania è sempre più protagonista nella gara nazionale Cadetti e Ragazze di canoa velocità. Brilla anche Carlo Trombetta, che si mette al collo la medaglia di bronzo, nel K1 Cadetti metri 500. Buon piazzamento per il K4 categoria Ragazzi, dello Jomar Club Catania, con Ivan Russo, Andrea Aquilina, Pietro Messina e Manuel Moro, che chiudono al quinto posto.

Bene anche i Master rossazzurri. Mimmo La Rosa e Aurelio Iuvara battono tutti gli equipaggi e vincono con merito il titolo italiano nel K2 Master metri 500. Con la conquista di questo tricolore, il Palmares del Circolo Canoa Catania conta adesso ben 190 titoli italiani. Secondo posto per Salvo Sanfilippo nel K1 Master e terza piazza per Klaus Pagano sempre nel K1 Master 500. Domani ultima giornata di gare.