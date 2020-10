Canoa Catania si aggiudica lo scudetto juniores: conferma per il secondo anno consecutivo

Campioni d’Italia per il secondo anno consecutivo. A Salerno trionfa il Gruppo Sportivo Canoa Catania. Il team guidato dal tecnico Alessandra Catania festeggia lo scudetto Juniores di canoa polo e si aggiudica il primo titolo italiano 2020.

I ragazzi rossazzurri, con una splendida prestazione, hanno superato nella finalissima il Canoa Club Napoli con il risultato di 4-1. In rete Paolo Messina (doppietta), Pietro Iuvara e Mirko Bella. Per i campani a segno Giuseppe Guardascione. Medaglia di bronzo alla Società Canottieri Ichunusa, che piega nella finalina di consolazione la Marina Mercantile Nazario Sauro per 5-1.

Per il G. S. Canoa Catania in acqua: Giulio Mattia Doro, Pietro Iuvara, Paolo Messina, Mirko Bella, Edoardo Scuderi, Alberto Andrea Puglisi e Tommaso Lampò. I tecnici che hanno guidato i ragazzi al traguardo: Alessandra Catania, Francesco Barbagallo e Salvatore Messina. In semifinale i catanesi hanno battuto la Canottieri Ichnusa per 5-2. Una grande impresa quella griffata dalla squadra rossazzurra.

Classifica finale canoa polo Juniores:

1. G.S. Canoa Catania A

2. C.C. Napoli

3. Canottieri Ichnusa

4. C.M.M.N. Sauro

5. C.N. Posillipo

6. Pol. Nautica Katana

7. G.S. Canoa Catania B

8. Canoe Rovigo

9. LNI Ancona