Canoa, la giovane catanese Anastasia Insabella protagonista agli Europei 

Sono giorni di grande fermento in casa Circolo Canoa Catania. Si preannuncia un weekend appassionante ed esplosivo. Anastasia Insabella sta andando alla grande nei campionati Europei Junior e Under 23 in corso di svolgimento a Bratislava in Slovacchia. La quattordicenne dello Jomar Club Catania, nella categoria Junior con atlete più grandi di lei d’età, è stata capace di centrare la finale sia nel K1 1.000 metri (sabato, il via alle ore 10,03) che nel K1 sulla distanza olimpica dei 500 metri (domenica, ore 10,01). Insabella è l’atleta più giovane di tutti i tempi a conquistare 2 finali nella rassegna continentale. Tutto il Circolo Canoa Catania è orgoglioso della giovanissima canoista, che sta regalando forti emozioni.



Intanto, il sodalizio catanese si prepara anche alle gare di domenica. Al Lago di Nicoletti (Enna) è in programma la kermesse regionale per le categorie Ragazzi, Junior e Senior più il circuito Canoagiovani. La manifestazione è valida anche come selezione per il Trofeo Coni. Nutrita, compatta e agguerrita come sempre la spedizione del Circolo Canoa Catania guidata dai tecnici Daniele Romano e Ciccio Moro.