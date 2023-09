Canoa, lo Jomar Club Catania vince anche il Trofeo Coni

Ancora un exploit del Circolo Canoa Catania. In Basilicata, i giovanissimi Under 14 dello Jomar Club Catania conquistano il primo posto nella fase nazionale del Trofeo Coni. Spettacolare la gara in Surfski che ha visto grandi protagonisti i catanesi Lorenzo Bonaccorsi, Anastasia Insabella, Andrea Consoli e Carlo Trombetta. Ben 56 atleti, tra i 10 ed i 14 anni d’età, hanno preso parte alla kermesse multidisciplina più importante del panorama italiano giovanile. Alla prima e storica partecipazione al Trofeo Coni, il club catanese sale sul tetto d’Italia continuando la sua striscia di vittorie. Grande prova di Lorenzo, Anastasia, Andrea e Carlo nelle prove individuali ed a squadre fino a piazzarsi al primo posto nella classifica nazionale conquistando una splendida medaglia d’oro. Festa sul podio per i giovanisismi dello Jomar Club Catania guidati dal tecnico Daniele Romano e dal team leader Daniele Insabella.