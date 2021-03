Canoa Olimpica: Circolo Canoa Catania protagonista al Lago di Nicoletti

In evidenza soprattutto Armando Angemi, che conquista la medaglia d’oro nei 200 e nei 2000 metri della categoria Cadetti. Per il Circolo Canoa Catania 21 medaglie d’oro, 7 d’argento e una di bronzo. Ecco tutti i risultati nelle acque dell'ennese

Al via la stagione ufficiale della canoa olimpica. Circolo Canoa Catania subito protagonista nelle acque del Lago di Nicoletti (Enna), dove si è disputato il campionato siciliano di fondo. Contemporaneamente è stata svolta anche la prima prova del Circuito Canoa Giovani. Un impegno importante per gli atleti rossazzurri guidati dai tecnici societari Luca Angemi e Daniele Romano con il supporto di Ciccio Moro.

"Un grande inizio di stagione per i nostri atleti - afferma Daniele Insabella, Presidente del Circolo Canoa Catania -. Abbiamo affrontato il meglio della canoa siciliana in una kermesse che ha registrato una partecipazione record di canoisti. Noi siamo sempre pronti per dare il meglio con la consapevolezza di aver lavorato bene. Siamo soddisfatti delle prestazioni di tutti in particolare del nostro Armando Angemi, che ormai non finisce più di stupire".

RISULTATI

Nel K2 200 metri Senior femminile affermazione di Victoria Solfato e Alessia Irene Minore (Circolo Canoa Naxos) davanti a Giulia Ingino e Elisa Casablanca (Circolo Canoa Naxos). Terze classificate Tiziana Marletta e Marina Messina (Canoa Catania G. S.), che si sono piazzate prime nel K2 200 metri Master D.

Nel K1 200 metri Ragazzi femminile prima piazza per Giorgia Blandino (Rari 86 Augusta). Nel K2 200 metri Junior maschile successo di Giulio Amara e Giulio Blandino (Rari 86 Augusta). Nella C1 200 metri Senior maschile primo Fernandez Manuel Cordovi (Tecnonaval Team Catania).

K1 200 metri Cadette: prima piazza per Rebecca Puleo (Cus Catania) davanti a Sofia Di Grazia (Canoa Catania G. S.) e Ilary Grancagnolo (Canoa Catania G. S.). Nel K1 200 metri K2 5.20 200 metri Allieve B vittoria di Anastasia Insabella ed Elisabetta Patti (Canoa Catania G.S.).

Nel K2 Cadette A 200 metri si sono imposte Sofia Di Grazia e Ilary Grancagnolo (Canoa Catania G. S.).

Nel K1 200 metri Master F buon terzo posto per Domenico La Rosa (Jomar Club Catania),superato soltanto da Giuseppe Guarnotta (Canottieri Siracusa) e dal

vincitore Giovanni Battista Sacco (Circolo Nautico Tre Laghi).

Nella gara del K2 5.20 200 metri Allievi B successo di Carlo Trombetta e Flavio D’Augusta (Canoa Catania G.S.).

Nel K1 4.20 200 metri Allieve prima piazza per Andrea Consoli (Canoa Catania G. S.). Seconda classificata Greta Karol Romano (Canoa Catania G. S.).

K4 2000 metri Cadetti: 1) Luigi Siagura (Circolo Nautico Palermo).

K1 4.20 2000 m Allievi B Femminile: 1) Anastasia Insabella (Canoa Catania G. S.).

K1 2000 m Cadetti A Femminile: 1) Sofia Di Grazia (Canoa Catania G. S.), 2) Ilary Grancagnolo (Canoa Catania G.S.).

K2 2000 m Cadetti A Maschile : 1) Orazio Manuel Moro e Pietro Messina (Canoa Catania G. S.).

K1 2000 m Cadetti A Maschile: 1) Armando Angemi (Canoa Catania G.S.), 2) Ivan Russo (Canoa Catania G. S.), 3) Gabriele Gattuso (Rari 86 Augusta).

K2 5.20 2000m Allievi B Maschile: 1) Giorgio Tosto e Simone Granata (Circolo Canoa Naxos).

K1 4.20 2000 m Allievi B Maschile: 1) Carlo Trombetta (Canoa Catania G. S.).

K1 2000 m Cadetti B Maschile: 1) Ottavio Cienzo (Circolo Polisp. Acitrezza).

K4 5000 m Junior Femminile: 1) Elettra Pisano (Circolo Canoa Naxos).

K2 5000 m Master B Maschile: 1) Maurizio Lazzara (Tecnonaval Team Canoa).

K2 5000 m Master C Maschile: 1) Marcello Cienzo (Circolo Polisp. Acitrezza).

C1 5000 m Senior Maschile: 1) Fernandez Manuel Cordovi (Tecnonaval Team Canoa).

K4 5000 m Ragazzi Maschile: 1) Alberto Damiano (Canottieri Trinacria).

K1 5000 m Junior Femminile: 1) Giulia Contento (Pol Rari 86 Augusta).

K1 5000 m Ragazzi Femminile: 1) Giorgia Blandino (Rari 86 Augusta).

K4 5000 m Senior Maschile: 1) Alessandro Di Liberto, Andrea Domeni, Giorgio Gambino Greco e Davide Musso (Canottieri Trinacria).

K2 5000 m Senior Maschile: 1) Stefano Russo e Federico Cannizzo (Canottieri Siracusa).

K1 5000 m Senior Maschile: 1) Sebastiano Luca Angemi (Jomar Club Catania).

K1 5000 m Ragazzi Maschile: 1) Giulio Amara (Pol Rari 86 Augusta).

C1 5000 m Ragazzi Maschile: 1) Emanuel Irosa (Tecnonaval Team Canoa).

C1 5000 m Junior Maschile: 1) Silvio Caltagirone (Tecnonaval Team Canoa).

K2 5000 m Master D Femminile: 1) Maria Pia D’Angelo e Mojena Fernandez (Tecnonaval Team Canoa).

K4 5000 m Junior Maschile: 1) Lorenzo Mangano, Giuseppe Iannello, Samuele Chiti e Ruggero Puccio (Circolo Canoa Naxos).

K2 5000 m Junior Maschile: 1) Andrea Messina e Marco Fisichella (Rari 86 Augusta).

K2 5000 m Senior Femminile: 1) Agnese Celestino e Roberta Gennaro (Canottieri Trinacria), 2) Tiziana Marletta e Marina Messina (Canoa Catania G. S.).

K1 5000 m Senior Femminile: 1) Alessia Minore (Circolo Canoa Naxos).

K1 5000 m Junior Maschile: 1) Marco Alaimo (Canottieri Trinacria).

C1 5000 m Ragazzi Femminile: 1) Noemi Pirrello (Tecnonaval Team Canoa).

K1 5000 m Master A Maschile: 1) Francesco Mascillaro (Tecnonaval Team Canoa).

K1 5000 m Master B Femminile: 1) Nunzia Impallomeni (Tecnonaval Team Canoa).

K1 5000 m Master D Maschile: 1) Vincenzo Montemaggiore (Tecnonaval Team Canoa).

K1 5000 m Master E Maschile: 1) Salvatore Bartoli (Canottieri Trinacria).

K1 5000 m Master F Maschile: 1) Domenico La Rosa (Jomar Club Catania).