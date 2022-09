Canoa olimpica, Catania porta a casa un grandioso bottino

Ieri ultima giornata di gare al Lago di Caldonazzo (Trento). Va in archivio un’edizione super del Meeting delle Regioni e del campionato italiano Canoa Giovani. Un’edizione da ricordare per lo squadrone del Circolo Canoa Catania. La squadra di canoa olimpica rossazzurra porta a casa quasi trenta medaglie, un risultato eccezionale e senza precedenti. Gara nazionale metri 200: oro nel K1 Cadetti B per Armando Angemi; oro nel K2 Cadetti B per Armando Angemi e Pietro Messina; oro nel K4 Cadetti B Open per Manuel Moro, Anastasia Insabella, Mattia Allegra, Carlo Trombetta. Argento nel K1 Cadetti B per Ivan Russo; argento nel K1 Cadetti A per Carlo Trombetta. Bronzo nel K1 Cadetti B per Pietro Messina; bronzo nel K2 Cadetti B per Ivan Russo e Manuel Moro; bronzo nel K1 Cadette B per Sofia Di Grazia; bronzo nel K1 Cadette B per Ilary Grancagnolo; bronzo nel K4 Allievi B Open per Lorenzo Bonaccorsi, Andrea Consoli, Greta Romano, Elea Torrisi; bronzo nel K1 Allievi A per Andrea Mazzola. Sesti classificati, nel K1 Cadetti B, Mattia Allegra e nel K1 Allieve B, Andrea Consoli. Settimo posto, nel K1 Cadette B, per Matilde La Delfa. Questo il medagliere finale di Caldonazzo 2022 per il Circolo Canoa Catania: 12 medaglie d’oro, 7 medaglie d’argento e 10 medaglie di bronzo.