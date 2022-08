Canoa polo, altri bronzi per l'Italia ai mondiali: Catania ancora protagonista

Che mondiale! Che emozioni azzurre e rossazzurre. L’Italia della canoa polo fa il tris di medaglie a Saint Omer (Francia). Dopo la medaglia di bronzo conquistata dall’Under 21, salgono sul gradino più basso del podio la nazionale Senior maschile e la nazionale Senior femminile. Risultati importanti, che premiano i polisti e le poliste azzurre. Il team maschile, allenato da Rodolfo Vastola, batte la Gran Bretagna per 3-1 con doppietta di Luca Bellini (Pro Scogli Chiavari) e rete di Gianmarco Emanuele (Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace). L’Italia si conferma così ai vertici mondiali dopo il titolo iridato vinto nel 2016 a Siracusa e l’argento centrato nel 2018 a Welland. Grandi protagonisti Gianmarco Emanuele, Andrea Romano, Edoardo Corvaia e Davide Novara della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace.

Medaglia di bronzo anche per la nazionale femminile allenata da Francesca Ciancio, che conferma il terzo posto di 4 anni fa in Canada. Le azzurre battono per 2-0 la Nuova Zelanda. In gol il capitano Roberta Catania (Polisportiva Canottieri Catania) e Chiara Trevisan. Applausi alle campionesse d’Italia della Polisportiva Canottieri Catania, Flavia Nana Landolina, Silvia Cogoni, Martina Anastasi, Roberta Catania e Giulia Buonvenga poliste fondamentali della nazionale italiana. La spedizione azzurra si chiude con tre medaglie di bronzo.