Canoa Polo, campionato italiano velocità allievi e cadetti: in gara atleti catanesi

Sabato e domenica 4 e 5 settembre, il Circolo Canoa Catania sarà impegnato nel campionato italiano di velocità e nel Meeting delle Regioni di canoa olimpica. Gli atleti rossazzurri gareggeranno nelle acque del Lago di Caldonazzo (Trento). Saranno protagoniste le categorie Allievi e Cadetti maschili e femminili. Il team del Circolo Canoa Catania partirà per il Trentino, capo della spedizione il direttore sportivo Fabrizio Messina. La rappresentativa siciliana è composta in maggioranza proprio dai canoisti del Circolo Canoa Catania (ben 15).

I catanesi si sono preparati bene per questo prestigioso appuntamento e quest'anno hanno sempre dominato la scena, nelle gare regionali e nazionali. I giovani atleti si allenano al fiume San Leonardo, quartier generale della canoa olimpica del Circolo Canoa Catania. Al “Re Di Coppe” ha lavorato anche la nazionale italiana per preparare i Giochi Olimpici di Tokyo. Questo testimonia la bontà dell’impianto etneo, con le acque del fiume che permettono di svolgere ottimi allenamenti. I ragazzi del Circolo Canoa Catania sono agguerriti e carichi. Vogliono ben figurare e salire sui podi portando a casa medaglie prestigiose.

“Weekend importantissimo - afferma Daniele Insabella, presidente del Circolo Canoa Catania -. Al Lago di Caldonazzo saremo presenti con le nostre punte di diamante che rappresenteranno la Sicilia. I ragazzi cercheranno di fare la propria parte. Quest’anno abbiamo sempre ottenuto risultati di rilievo in campo regionale e nazionale. Speriamo chiaramente di confermarci in Trentino. Puntiamo al vertice in tutte le gare. I nostri tecnici federali Luca Angemi, Daniele Romano e Francesco Moro hanno svolto un eccellente lavoro. Auguro a loro e ai ragazzi un weekend ricco di successi".

Tra i canoisti rossazzurri, impegnati a Caldonazzo, spiccano Armando Angemi, Anastasia Insabella, Luca Trombetta, Manuel Moro, Ivan Russo, Pietro Messina,Ilary Grancagnolo, Sofia Di Grazia, Mattia Allegra, Andrea Consoli, Greta Romano, Massimiliano Insabella, Lorenzo Bonaccorsi ed Elea Torrisi.