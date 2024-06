Convocazioni azzurre per Messina, Costanzo e Abdrabo dello Jomar Club Catania 

I polisti catanesi Paolo Messina e Luca Costanzo (Jomar Club Catania) sono stati convocati per il raduno nazionale della squadra italiana Under 21 di canoa polo dal tecnico Fabio Sauro. Gli allenamenti si svolgeranno a Bacoli, in provincia di Napoli, da venerdì a domenica, in vista del Campionato del Mondo, in programma in Cina dal 15 al 20 ottobre.

Un’importante conferma per Messina, Campione d’Europa lo scorso anno in Germania con gli azzurri. Una bella sorpresa per il giovanissimo Costanzo, alla sua prima esperienza con la nazionale Under 21, e per il suo compagno di club Abdrabo.