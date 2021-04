Coppa Italia, "doppietta" del Circolo Canoa Catania: trionfo nel maschile e femminile

Un weekend da ricordare in casa Circolo Canoa Catania. La Coppa Italia di Canoa Polo, andata in scena al Laghetto dell’Eur, a Roma, ha visto protagonista la bandiera rossazzurra. Nel maschile vittoria della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace. Tra le donne successo per la Sfre Polisportiva Canottieri Catania. Al primo appuntamento della nuova stagione, i team siciliani rispondono subito alla grande.

La Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace del tecnico-giocatore Gianmarco Emanuele supera, in finale, il Canoa Club Napoli per 5-2, con le reti siciliane di Andrea Romano, doppietta di Gianmarco Emanuele e doppietta di Edoardo Corvaia. Terzo posto per il Marina San Nicola di Palermo, che piega nella finale di consolazione il Circolo Nautico Posillipo per 4-3 (per il palermitani in gol Francesco La Barbera due volte, Ettore Romano e David Laurent Linet). Quinta classificata la Canottieri Eur (batte la Canottieri Ichnusa per 3-2). Settimo posto per il Cus Bari vincente sullo Jomar Club Catania per 2-1 (rete rossazzurra di Tommaso Lampò).

Nella competizione femminile la Sfre Polisportiva Canottieri Catania, guidata da coach Alessandra Catania, batte in finale il Circolo Canottieri Aniene per 11-3. Le reti etnee portano la firma di Flavia Landolina (3), Roberta Catania (2), Martina Anastasi (2), Silvia Cogoni (2) e Giulia Buonvenga (2). Sul gradino più basso del podio le Canoe Rovigo, che battono il Nazario Sauro per 2-1. Buon quinto posto per il Gruppo Sportivo Canoa Catania, che piega per 2-1 la Canottieri Ichnusa con le reti catanesi di Andrea Nizzi e Federica Mazzarino.

Questi gli organici delle squadre del Circolo Canoa Catania

Gr. Sp. Canoa Catania: Martina Scardilli, Giuditta Corpaci, Martina La Rosa, Federica Mazzarino, Agata Caflish, Maria Pappalardo e Bea Carmona. Allenatore: Alessandra Catania.

Sfre Polisportiva Canottieri Catania: Flavia Landolina, Giulia Buonvenga, Martina Barbagallo, Anna Esposito, Martina Anastasi, Silvia Cogoni e Roberta Catania. Allenatore: Alessandra Catania.

Jomar Club Catania: Francesco Barbagallo, Pietro Iuvara, Simone Guttà, Stefano Malaguarnera, Tommaso Lampò, Agatino Licciardello, Paolo Messina ed Emanuele Arena. Allenatore: Salvo Messina.

Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace: Gianmarco Emanuele, Edoardo Corvaia, Andrea Romano, Davide Novara, Fabrizio Santino, Andrea Malaguarnera, Gianmarco Guarnera. Allenatore: Gianmarco Emanuele.