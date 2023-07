Canoa polo, Cus Catania vince la Serie A1 Sud e vola in massima serie!

Il team di Canoa Polo del CUS Catania conquista la Serie A. Campionato dominato quello dei cusini che hanno chiuso primi in classifica con 44 punti il Raggruppamento Sud in cui si sono imposti come migliore attacco e migliore difesa. Decisiva per la promozione nella massima serie, nell’ultima tornata di gare che si è svolta a Bacoli, in provincia di Napoli, la vittoria netta per 9-0 contro la Snap.

“Un altro grande traguardo per il Cus Catania – ha dichiarato il presidente, Luigi Mazzone - che conquista una nuova promozione, in un periodo costellato per noi da numerosi successi e in uno sport da sempre prodigo di soddisfazioni per il nostro Centro Universitario Sportivo. Il ritorno nella massima serie della canoa polo è un grande attestato di merito per l'allenatore Fabio Sauro, per la sezione guidata da Mario Pandolfo e per la squadra tutta, composta da atleti di assoluto valore. Un progetto, composto da molti ragazzi giovanissimi e da colonne della canoa polo cusina, che ha dato frutti importanti come dimostra il cammino portato avanti con costanti vittorie nell'ultimo campionato”.

“Grandissima soddisfazione per tutti – il commento del responsabile della sezione di Canoa, Mario Pandolfo - dal mister Fabio Sauro ai ragazzi sono stati tutti fantastici. E’ stata una bellissima cavalcata. La serie A mancava da qualche anno al CUS e averla riconquistata seguendo un progetto che è ripartito dai giovani con il supporto dei veterani Simone Mirabile e Loris D'Amico gli dà un significato ancora più importante”.

Grande gioia per il capitano della squadra, Simone Mirabile, che ha dedicato la promozione ai suoi compagni.

“È il coronamento di un percorso in cui l’intera squadra ha dato tutto dalla prima all’ultima gara per ottenere questo obiettivo. Finalmente siamo in Serie A dove continueremo a lottare per tenere alto l’onore del Cus Catania. Grazie a tutti i miei compagni per l’impegno profuso che ha portato a questo grande risultato che abbiamo meritato”.

Il team Canoa Polo del CUS Catania

? Loris D'Amico

? Alessio Sant'Anna

? Alberto Pistorio

? Matteo Conte

? Francesco Nicolosi

? Simone Mirabile (C)

? Giovanni Caruso

? Eduardo Narzisi

? Marco Lanzafame

? Orazio Torrisi

? Andrea Citrano