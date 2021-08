Canoa Polo: Jomar Club Catania campione d'Italia under 21

E’ qui la festa. Con tanto di bandiere rossazzurre. Lo Jomar Club Catania conquista lo scudetto Under 21 di canoa polo. Trionfo catanese a San Miniato (Pisa) dove si sono disputati i playoff scudetto della categoria Under 21. La squadra del Circolo Canoa Catania ha vinto, con merito, il titolo italiano superando, in finale, il Canoa Club Napoli con il punteggio di 4-3 dopo un tempo supplementare. Vittoria fortemente voluta dai ragazzi allenati dal tecnico Alessandra Catania. Cuore, grinta e determinazione le armi con le quali i rossazzurri hanno piegato la resistenza della squadra partenopea in una finalissima combattuta.

Successo in rimonta per i catanesi. Napoli parte forte e va sul 2-0 grazie alle reti siglate da Parascandola e Schiano Di Cola. Lo Jomar Club Catania reagisce subito. Accorcia le distanze Francesco Barbagallo alla fine del primo tempo. Nella ripresa il pareggio lo sigla Tommaso Lampò. Domenico Parascandola riporta avanti il Canoa Club Napoli. Sul 3-2 per i campani batte forte il cuore di Catania. Francesco Barbagallo fa il 3-3 mandando le due squadre all’overtime. Al supplementare, Pietro Iuvara fa esplodere di gioia la nutrita rappresentanza catanese presente. Il suo Goldengol consegna, allo Jomar Club Catania, il titolo di campione d’Italia. Gli etnei, in semifinale, avevano superato la Polisportiva Nautica Katana per 5-2. Al terzo posto si è classificata proprio la Polisportiva Nautica Katana di Filippo Aversa, che nella finalina di consolazione ha battuto per 3-2 il Circolo Nautico Posillipo. Quinta piazza per la Canottieri Ichnusa vincente sulla Canottieri Eur per 5-4. Questi campioni d’Italia dello Jomar Club Catania: Francesco Barbagallo, Pietro Iuvara, Paolo Messina, Simone Guttà, Alberto Pennisi, Tommaso Lampò, Mirko Bella ed Emanuele Arena. Allenatori: Alessandra Catania, Salvatore Messina e Stefano Malaguarnera.

La squadra dello Jomar Club Catania è scesa in acqua indossando delle magliette rosa. Un gesto simbolico voluto fortemente dal tecnico Alessandra

Catania e da tutti i dirigenti per dare un segnale forte. Il Circolo Canoa Catania è contro ogni forma di violenza ed in particolar modo si impegna a combattere il

fenomeno del femminicidio. Una lodevole iniziativa a pochi giorni dalla tragica scomparsa di Vanessa, uccisa ad Acitrezza dall'ex fidanzato. "Lo dobbiamo a Vanessa, lo dobbiamo alle altre 40 vittime del 2021 e a tutte quelle persone in situazioni di pericolo. Al Circolo Canoa Catania troverete sempre degli alleati per le giuste cause" questo lo slogan del club rossazzurro.