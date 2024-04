Canoa polo, lo Jomar Club batte il Cus Catania e conquista il bronzo in Coppa Italia U21

Lo Jomar Club Catania ha messo al collo a Bacoli, in provincia di Napoli, una luccicante medaglia di bronzo nella Coppa Italia Under 21 di canoa polo. I rossazzurri perdono la semifinale contro il Canoa Club Napoli al Golden Gol per 4-3, ma si riscattano superando, nella sfida che metteva in palio il terzo posto, il Cus Catania per 5-3 (per lo Jomar in gol il talentuoso Di Natale, autore di una tripletta, Abdrab e Messina). Nella kermesse nazionale, primo il Canoa Club Napoli, che nell'ultimo atto della manifestazione ha battuto il Circolo Nautico Posillipo, sempre per 5-3. A seguire si sono piazzati, come detto, le due compagini etnee Jomar Club Catania e Cus Catania.

Jomar Club Catania in acqua con: Bogdan Virdis, Matteo Memoli, Luca Costanzo, Mattia Costanzo, Marco Di Natale, Alberto Bisconti, Paolo Messina, Mohamed Abdrab. Allenatori Salvo Messina e Salvo Cannavò.