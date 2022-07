Canoa Polo, grande attesa per i playoff scudetto con Catania protagonista

Sale. La febbre sale. Si avvicinano i play-off scudetto della Serie A Senior di canoa polo maschile e femminile. La prestigiosa kermesse sportiva si disputerà, quest’anno, all’Idroscalo di Milano sabato 6 e domenica 7 agosto. In prima fila le squadre del Circolo Canoa Catania. Nella competizione femminile favorita d’obbligo la Polisportiva Canottieri Catania, allenata da Alessandra Catania. Le rossazzurre, che hanno vinto in questa stagione la Coppa Italia, vogliono anche il titolo tricolore. E sarebbe il dodicesimo consecutivo della loro storia. Il team catanese, che ha chiuso la stagione regolare al primo posto (58 punti in 20 gare) se la vedrà contro le Canoe Rovigo (seconde classificate), il Circolo Nautico Posillipo (terzo) e la Canottieri Ichnusa (quarta).

Questa la formazione della Polisportiva Canottieri Catania: Flavia Landolina, Martina Anastasi, Martina Barbagallo, Anna Esposito, Roberta Catania (capocannoniere del torneo con 61 reti), Giulia Buonvenga, Silvia Cogoni e Marianna Cerri. Coach: Alessandra Catania. Nel maschile Circolo Canoa Catania rappresentato dalla Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace e dallo Jomar Club Catania. I gialloneri del tecnico-giocatore Gianmarco Emanuele hanno messo già in bacheca la Coppa Italia 2022. L’obiettivo è quello di salire sul tetto d’Italia all’Idroscalo di Milano, che rievoca dolcissimi ricordi. Nel 2018, proprio a Milano, i siciliani beffarono il Chiavari per 4-3 vincendo lo scudetto. Decisivo, nel secondo tempo supplementare, il Golden Goal firmato da Davide Novara. Ortea Palace seconda classificata nella regular season (56 punti in 22 partite), 2 in meno del Chiavari (primo a quota 58).

Questa la formazione della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace: Gianmarco Emanuele, Davide Novara, Gaetano Milazzo, Andrea Malaguarnera, Andrea Romano, Gianmarco Guarnera ed Edoardo Corvaia. Coach: Gianmarco Emanuele. Per lo Jomar Club Catania ambizioni sempre alte. I rossazzurri, guidati dal tecnico Alessandra Catania, hanno chiuso al quinto posto la regular-season (34 punti in 22 incontri). Un piazzamento sul podio coronerebbe ancora di più la crescita dei polisti etnei. Questa la formazione dello Jomar Club Catania: Francesco Barbagallo, Pietro Iuvara, Stefano Malaguarnera, Alejandro Casal Dasilva, Tommaso Lampò, Agatino Licciardello, Paolo Messina ed Emanuele Arena. Coach: Alessandra Catania e Salvatore Messina. A rappresentare la Sicilia ci sarà anche la Canoa Polo Ortigia (settima classificata con 31 punti in 22 gare). I siracusani giocheranno con Federico Romano, Marco Pollaci, Marvin Pelz, Giacomo Di Natale, Sergio Cianci, Andrea Arestivo, Giorgio Martorana e Santi Federico Reale. Coach: Valerio Iacono. Ai play-off milanesi in acqua anche Pro Scogli Chiavari, Canoa Club Napoli, Canottieri Eur, Idroscalo Club e Canottieri Ichnusa.