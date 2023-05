Canoa Polo: Polisportiva Canottieri Catania in vetta alla classifica

Missione compiuta. La Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace vince tutte le gare a Bacoli (Napoli), sorpassa i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Scogli Chiavari e si prende la testa della classifica. La terza giornata (Concentramento) della Serie A maschile di canoa polo sorride alla squadra del Circolo Canoa Catania. Il team guidato dal tecnico Alessandra Catania travolge il Cus Bari per 7-1 e il Circolo Amici del Fiume sempre per 7-1 nelle due gare disputate sabato. Ieri Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace vincente contro Circolo Nautico Posillipo per 5-3 e contro l’Idroscalo Milano per 6-2. Il Chiavari, con qualche defezione in squadra, soffre in Campania. Luca Bellini e soci piegano l’Ortigia per 4-3, pareggiano contro il Canoa Club Napoli per 2-2, cedono al Marina San Nicola Palermo per 3-1e infine superano lo Jomar Club Catania per 6-2.

In classifica comanda la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace con 34 punti in 13 partite; seguono Napoli 32; Chiavari 31; Marina San Nicola 24; Ichnusa 22; Idroscalo Club 20; Posillipo 16; Jomar Club Catania 14; Polisportiva Nautica Katana 11; Circolo Amici del Fiume 8; Canoa Polo Ortigia 5; Cus Bari 5.

A Bacoli in evidenza anche lo Jomar Club Catania del capitano Emanuele Arena. I rossazzurri, nel primo incontro di sabato, battono il Posillipo per 3-2. Nella seconda sfida Jomar sconfitto, in rimonta, dall’Idroscalo Club per 3-2 dopo aver chiuso il primo tempo avanti per 2-0. Oggi Jomar Club Catania superato dalla Canottieri Ichnusa per 5-3 e dalla Pro Scogli Chiavari per 6-2. Ottimo il lavoro del tecnico Alessandra Catania sempre determinante nelle scelte tattiche. La Serie A maschile tornerà in acqua il 17 e 18 giugno a Catania, con la quarta giornata del Girone Sud. Contemporaneamente si disputerà la serie B.

A Bacoli protagoniste anche le squadre della categoria Ragazzi. Vittoria finale per il Chiavari Cp Academy, che ha sconfitto lo Sport Club Ognina per 6-5. Terzo posto per la Canottieri Ichnusa, nelle cui fila è stato impegnato l’etneo Luca Costanzo (in prestito dallo Jomar Club Catania). Proprio Luca Costanzo ha realizzato la rete decisiva nel 3-2 contro il Circolo Nautico Posillipo nella finale per il terzo posto.