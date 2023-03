Canoa polo, la Coppa Italia femminile è rossazzurra!

Un dominio incontrastato. La Polisportiva Canottieri Catania solleva al cielo, anche quest’anno, la Coppa Italia di canoa polo femminile. Dodicesimo trionfo per la squadra rossazzurra, che ad Ancona regala spettacolo ed emozioni. Il team, allenato dal tecnico Alessandra Catania, vince tutte le gare mostrando sin dall’inizio della competizione la sua superiorità. La Polisportiva Canottieri Catania batte nella prima sfida, per 3-0, la Canottieri Ichnusa. Quindi le catanesi piegano, per 5-4, il Circolo Nautico Posillipo. Nel terzo incontro, Flavia Landolina e compagne vincono il derby contro il Gruppo Sportivo Canoa Catania per 15-2. Rossazzurre sugli scudi anche contro il Nazario Sauro piegato per 6-1 e contro le Canoe Rovigo sconfitte per 3-0. La finalissima, tra Polisportiva Canottieri Catania e Canoe Rovigo, si chiude sul 2-1. Gol di Flavia Landolina per Catania, pareggio di Maddalena Lago per Rovigo e al supplementare Golden Gol decisivo di Giulia Bonvenga, che consegna la Coppa Italia alle campionesse d’Europa in carica. Sesto posto per le giovanissime poliste del Gruppo Sportivo Canoa Catania, che mostrano già importanti segnali di crescita. Polisportiva Canottieri Catania in acqua con: Flavia Landolina, Federica Mazzarino, Martina Anastasi, Martina Barbagallo, Roberta Catania, Silvia Cogoni e Giulia Buonvenga in attesa del rientro del portiere Anna Esposito. Gruppo Sportivo Canoa Catania con: Aurora Politi, Sara Cannavò, Morena Messina, Federica Pennisi, Matilde Caruso, Agata Caflisch, Gaia Alì e Paola Di Franca.

Nel maschile impresa sfiorata dalla Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace, che conquista un buon terzo posto. I giocatori del Circolo Canoa Catania cedono, in semifinale, alla Pro Scogli Chiavari per 3-2 (reti catanesi di Tommaso Lampò, autore di una doppietta). Nella finale per il terzo posto, la squadra siciliana travolge l’Idroscalo Milano per 7-3 (gol di Edoardo Corvaia 2, Gianmarco Emanuele 2, Pietro Iuvara e Paolo Messina 2). Coppa Italia vinta dal Chiavari, che supera il Napoli per 3-2 al Golden Gol nella finalissima. Ottavo classificato lo Jomar Club Catania “A” che nonostante qualche assenza non sfigura affatto. Esperienza importante anche per lo Jomar Club Catania “B”, squadra formata da giovanissimi catanesi che rendono florido il vivaio del Circolo Canoa Catania. Quinti i palermitani del Circolo Nautico Maria San Nicola e tredicesima la Canoa Polo Ortigia Siracusa. Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace in acqua con: Francesco Barbagallo, Pietro Iuvara, Paolo Messina, Andrea Malaguarnera, Andrea Romano, Gianmarco Emanuele, Edoardo Corvaia e Tommaso Lampó.

Jomar Club Catania “A” con: Marco Pollaci, Simone Guttá, Vito Loprieno, Emanuele Arena, Tino Licciardello, Luca Costanzo e Nicoló Surdo.

Jomar Club Catania “B” schierato con: Simone Landolina, Giorgio Alì, Alessio Iurato, Mirko Bella, Edoardo Scuderi, Andrea Puglisi e Mattia Costanzo.