I risultati delle squadre del Circolo Canoa Catania nelle partite d'apertura della serie A

Hanno preso il via a Bacoli, in provincia di Napoli, i campionati di serie A maschile e A1 Senior di canoa polo. Il Circolo Canoa Catania è stato impegnato in Campania con le sue due formazioni, la Polisportiva Canottieri Catania allenata da Salvo Messina e lo Jomar Club Catania diretto da Salvo Cannavò. La Polisportiva Canottieri ha chiuso in sesta posizione. Gli etnei sono stati battuti, nell’incontro d’esordio, dalla Canottieri Ichnusa per 9-7, ma si sono rifatti vincendo il derby contro lo Jomar Club Catania (10-2). Paolo Messina e soci sono stati beffati, invece, dall’Idroscalo Club, che si è imposto per 5-4. Affermazione importante per i rossazzurri sul Circolo Nautico Posillipo con il punteggio di 4-3 grazie ai gol di Simone Guttà e Adrian Hermida Gomez, quest’ultimo autore di una tripletta.



Per lo Jomar Club inizio difficile. I polisti catanesi si sono arresi ai rivali di Posillipo (6-3), Canottieri Ichnusa (6-1), Marina San Nicola Palermo (6-4) e Chiavari Canoa Polo Academy per 5-2. In testa alla classifica c’è il Canoa Club Napoli, che ha fatto bottino pieno. La prossima giornata è in programma ad Augusta il 15 e 16 giugno, in contemporanea comincerà il torneo femminile. A Bacoli è scattata, inoltre, la serie A1 - girone Sud - con lo Jomar Club Catania sesto: successo sul Canoa Club Napoli (4-2), sconfitte contro Posillipo, Canoa Polo Ortigia, Canoa Club Roma Eur, Snap e Circolo Canottieri Irno.



Questi gli organici delle due squadre del Circolo Canoa Catania.

SERIE A MASCHILE

Polisportiva Canottieri Catania: Fabio Barone, Luca Costanzo, Simone Guttà, Stefano Malaguarnera, Adrian Gomez Hermida, Andrea Malaguarnera, Tino Licciardello e Paolo Messina. All. Salvo Messina.

Jomar Club Catania: Giuseppe Nucifora, Tommaso Antonini, Pietro Banov, Giuseppe Di Blasi, Mattia Costanzo, Salvo Cannavò, Pablo Puig Garcia e Edoardo Scuderi. All. Salvo Cannavò.

SERIE A1 MASCHILE

Jomar Club Catania: Gianmarco De Simone, Javier Romeu Solaz, Andrea Bisconti, Alberto Bisconti, Pietro Marchese, Dario Donadio, Francesco Paolillo, Alessio Montefusco e Matteo Memoli. Allenatori: Salvo Messina e Salvo Cannavò.