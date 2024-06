Lo spettacolo della serie A di canoa polo al porto Xifonia di Augusta 

La serie A maschile e femminile Senior di canoa polo è pronta a sbarcare al Porto Xifonia di Augusta. Sabato e domenica squadre in acqua per una “due giorni”, che promette spettacolo ed emozioni. Si svolgerà il secondo turno della A maschile e la prima giornata della A femminile. Tra gli uomini, in gara i campioni d’Italia in carica della Polisportiva Canottieri Catania, squadra targata Funivia dell’Etna, e lo Jomar Club Catania. Tra le donne, il Gruppo Sportivo Canoa Catania. Ad Augusta la kermesse scatterà sabato mattina. Nel maschile partita d'apertura alle ore 12 tra Idroscalo Club Milano e Pro Scogli Chiavari.

I rossazzurri della Polisportiva Canottieri Catania Funivia dell’Etna, allenati da coach Salvo Messina, affronteranno alle 12,35 il Canoa Club Napoli. Alle 16,05, il derby etneo tra Polisportiva Canottieri Catania e Cus Catania. Domenica mattina (ore 8,30), la Polisportiva Canottieri Catania sfiderà il Club N. Marina San Nicola di Palermo. Infine, i polisti rossazzurri se la vedranno, alle 11,25 contro il Chiavari C.P. Academy e alle 13,10 contro la Pro Scogli Chiavari. In A maschile, lo Jomar Club Catania guidato dal tecnico Salvo Cannavò, giocherà sabato contro il Cus Catania (ore 13,45); alle 17,15 i catanesi affronteranno la Pro Scogli Chiavari. Domenica (ore 9,40) Jomar Club Catania contro Idroscalo Club Milano; infine alle 12 rossazzurri impegnati contro il Canoa Club Napoli.

Polisportiva Canottieri Catania Funivia dell’Etna: Fabio Barone, Luca Costanzo, Simone Guttà, Stefano Malaguarnera, Adrian Gomez Hermida, Andrea Malaguarnera, Tino Licciardello e Paolo Messina. All. Salvo Messina.

Jomar Club Catania: Giuseppe Nucifora, Tommaso Antonini, Pietro Banov, Giuseppe Di Blasi, Mattia Costanzo, Salvo Cannavò, Pablo Puig Garcia e Edoardo Scuderi. All. Salvo Cannavò.