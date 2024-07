Canoa Polo, l'U21 del Cus Catania promossa in Serie A1

Il Cus Catania celebra un altro straordinario successo nella canoa polo, con due squadre nei principali campionati nazionali. Dopo la fantastica promozione in Serie A della formazione cusina senior lo scorso anno, oggi arriva la vittoria del campionato di B, e la conseguente promozione in Serie A1, da parte della compagine giovanile che racchiude tutti gli under 21 della sezione.

Questo traguardo è la dimostrazione dell'eccezionale lavoro svolto dallo staff tecnico, guidato da Fabio Sauro. L’allenatore, a capo anche della nazionale Under 21, ha saputo creare valore e coltivare talenti all'interno delle proprie squadre. La cura sistematica e l'attenzione dedicata ai giovani hanno portato frutti concreti, consolidando la posizione di rilievo del Cus Catania nel panorama della canoa polo nazionale. Cus Catania che ha concluso il suo straordinario campionato in testa alla classifica del Girone 4 di Serie B, con un totale di 25 punti, collezionando 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta (questi ultimi risultati maturati a promozione già acquisita).

“Questo successo – ha dichiarato il tecnico Fabio Sauro - non solo rappresenta un'importante conquista sportiva, ma sottolinea anche l'impegno costante e la dedizione di tutto il team e della dirigenza del Cus Catania. Tre anni fa abbiamo deciso di lanciare un progetto nuovo che vedeva i giovani al centro. Oggi possiamo affermare di aver fatto la scelta giusta con il Cus Catania che può vantare due squadre nei massimi campionati italiani. L’obiettivo adesso è quello di mantenere la formazione senior in Serie A nutrendola, come già accade, tramite la squadra giovanile che, grazie alla partecipazione ad un campionato molto difficile come quello di Serie A1, potrà far maturare più rapidamente i grandi talenti di cui è dotata. Un grazie in particolare va al nostro responsabile di sezione, Mario Pandolfo, e al nostro presidente Luigi Mazzone per averci supportato in questo percorso”.