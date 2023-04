Canoa velocità, doppio trionfo per Armando Angemi a Milano

Anche stavolta non ce n’è per nessuno. Vola la canoa di Armando Angemi. Vola sull’acqua dell’Idroscalo di Milano e per gli avversari c’è ben poco da fare. Armando Angemi, classe 2008 in forza al Circolo Canoa Catania, si conferma nella categoria Ragazzi il più forte canoista d’Italia. La canoa velocità regala spettacolo all’International Race, kermesse valida anche come prova di selezione per le squadre nazionali Senior, Under 23 e Paracanoa. Contestualmente, all’Idroscalo, si è disputata anche la gara nazionale per le categorie Ragazzi e Junior. La finale Ragazzi incorona il rossazzurro Armando Angemi, che trionfa alla grande nel K1 1.000 metri con il tempo di 3’55.61 lasciandosi alle spalle Giacomo Oggioni (Canottieri Aniene) secondo in 3’56.10 e Pietro Izzo (Canottieri Tevere) terzo classificato in 4’00.05. Oggi Armando Angemi ha concesso il bis sulla distanza dei 500 metri. Si è qualificato alla finale con il secondo tempo (1’53.74) e poi ha battuto tutti fermando il cronometro sull’1’50.94 davanti a Giacomo Oggioni (Canottieri Aniene) ancora una volta secondo in 1’51.33 e a Giacomo Frezzato (Canotteri Padova) terzo con il tempo di 1’51.85.

Risultati eccezionali per l’atleta del Circolo Canoa Catania, allenato da papà Luca Angemi. Armando si conferma il fiore all’occhiello del club diretto da Daniele Insabella e da Fabrizio Messina. Armando Angemi, quest’anno, ha già messo al collo la medaglia d’oro ai Campionati Italiani di fondo categoria Ragazzi (5.000 metri) a Sabaudia (Latina) e si è laureato Campione d’Italia 2023 nel K1 categoria Ragazzi nella Maratona.

All’Idroscalo di Milano, nella prova del K1 1.000 metri, si è distinto anche Pietro Messina del Circolo Canoa Catania con una buona prestazione, che lascia ben sperare per le prossime gare.