Canoa, tris di vittorie della catanese Anastasia Insabella all'Idroscalo di Milano 

Si è aperta ufficialmente la stagione 2024 della canoa velocità all’Idroscalo di Milano, gara internazionale Senior e per la categorie Ragazzi e Junior. Due giorni ad alta intensità con emozioni rossazzurre firmate Jomar Club Catania. Nel bacino meneghino protagonista assoluta Anastasia Insabella. La quattordicenne catanese ha conquistato ben tre medaglie d’oro. Sabato la prima gara, K1 categoria Junior, sulla distanza dei 500 metri. Insabella trionfa, fermando il cronometro a 1’58”.28. Per lei una gara perfetta e un tempo mai registrato per un’atleta della sua categoria. L’atleta del Circolo Canoa Catania, per un segno del destino, ha disputato la finalissima con il numero 7, corsia magica per il club catanese. Sul podio con Anastasia, premiata da papà Daniele Insabella vicepresidente di Federcanoa Italia, anche Sofia Zucca (1’59”.72 del Circolo Nazario Sauro), seconda classificata e Sophia Vianello (2’00”.74 del Canoa Città di Omegna), che ha chiuso al terzo posto.

Splendida affermazione per lo Jomar Club Catania anche nella gara del K4 categoria Ragazze metri 500. Le rossazzurre Anastasia Insabella, Rebecca Puleo, Sofia Di Grazia e Hanne Salsa, quest’ultima in sinergia con il Circolo Canoa Naxos, sono salite sul gradino alto del podio lombardo. Un equipaggio di alto profilo che lascia ben sperare per il futuro. Insabella ha calato il tris nel K1 Ragazze metri 200. Si è imposta in finale con il crono di 45"93. Alle sue spalle, Sofia Crivici (Canottieri Timavo) e Diana Talon (Navigliosport). Ancora un altro successo per il circolo catanese, che si lega all’ottima prova del K4 Ragazzi metri 500, quinto con: Ivan Russo, Manuel Moro, Carlo Trombetta e Antonio Rustico del Circolo Canoa Naxos. Prestazioni importanti anche per Rebecca Puleo (ottava) nel K1 Ragazze metri 200 e per Sofia Di Grazia (sesta) nel K1 500 metri Ragazze. Da segnalare, infine, la buona prova di Andreas Aquilina Bodin nel K1 Junior, sulla distanza dei 200 metri.