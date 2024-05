Canottaggio, tris di ori catanese al "Festival Internazionale di Barcellona 2024" 

Ancora un grande successo per il "Dragon Boat Catania". In Spagna, nella quinta edizione del Festival Internazionale di Barcellona 2024, gli equipaggi rossazzurri hanno conquistano ben tre medaglie d’oro. A Castelldefels, la giornata dedicata alle finalissime internazionali di velocità è di marca catanese. Tre giorni di spettacolo ed emozioni sulle distanze dei 500 e dei 200 metri. L’altissimo livello tecnico ed il corposo numero di squadre partecipanti, provenienti da tutto il mondo, ha reso ancora più prezioso il bottino dei dragoni etnei, guidati dal tecnico Tiziana Marletta e dal capitano-timoniere Fabrizio Messina.

Questi i risultati: medaglia d’oro nel Premier Mixed Standard mt.500, oro nel Senior Mixed Standard mt.500, oro nel Femminile Small mt.200, quarto posto nel Femminile Senior Standard mt.500, quarta piazza nell’Open Senior mt.200 e quarto posto nel Misto Senior mt.200. “Trasferta entusiasmante - dichiara il tecnico del Dragon Boat Catania Tiziana Marletta -. Siamo soddisfatti e felici. Abbiamo centrato le finali in tutte e sei le gare disputate affrontando queste finali con grande concentrazione. Subito primi nello Small Femminile Senior sui 200 metri, risultato a sorpresa e molto emozionante, che dedico a tutti a chi era qui e a chi si è allenato, ma non è potuto essere presente a Barcellona. Grande soddisfazione, comunque, anche per i quarti posti raggiunti. Siamo raggianti ovviamente per i successi nel Premier Mixed Standard metri 500 e nel Senior Mixed Standard sempre metri 500”.



La spedizione catanese al Festival Internazionale di Barcellona.

Timoniere e Capitano: Fabrizio Messina. Allenatrice e Atleta: Tiziana Marletta.

Uomini: Antonio Ciccia, Gabriele Radicella, Corrado Raresi, Domenico Di Mare, Stefano Cataldo, Leo Caflisch, Raimondo Montella, Marcello Mazzola, Luigi Burgio e Daniele Romano.

Donne: Valentina La Rosa, Tiziana Marletta, Tania Di Grazia, Elisabetta Gullo, Pamela Costanzo, Emanuela Alì, Rosalba Romeo, Tiziana Rastelli, Anna Campagna, Marzia Siclari, Beatrice Gliozzo, Sandra Fazio, Sandra Fiorica, Angela Sava, Flavia D’Aquila, Stefania Augello, Stefania Foti, Petra Lescheova e Susanna Calistroni.