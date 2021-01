Il Catania perde la prima gara del nuovo anno: errori e difesa non impeccabile

Il Catania inizia col piede sbagliato il nuovo anno. La squadra di Raffaele cade sotto i colpi della Casertana che recupera dopo un periodo buio e costellato da assenze per via dell'emergenza da Covid-19. In campo per la squadra allenata da Federico Guidi vanno anche i nuovi acquisti, tra cui Del Grosso.

La partita è apertissima e piana di capovolgimenti di fronte. Le difese non sono impeccabili. Passano prima i campani con Turchetta, anche lui nuovo innesto di gennaio, risponde il Catania con l'ormai ritrovato Piccolo, tra i migliori in campo. Nella ripresa i padroni di casa allungano e prendono il sopravvento. Prima su un episodio da calcio d'angolo, uscita poco felice di Confente, ne approfitta Carillo che insacca in rete la sfera. Poi il raddoppio arriva dopo un'incursione vincente di Cuppone, con la difesa del Catania troppo statica.

Raffaele cambia qualcosa e toglie uno spento Reginaldo. In campo va Manneh che trova ancora gloria personale dopo la rete siglata al Catanzaro nell'ultima sfida del 2020. Un gol che però non basta per arrivare poi al pari. Il cammino in questo nuovo anno inizia in salita per i rossazzurri.

TABELLINO CASERTANA-CATANIA 3-2 (17' Turchetta, 20' Piccolo; 47'' Carillo, 66' Cuppone, 75' Manneh)

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Carillo, Konate, Del Grosso; Izzillo, Santoro, Icardi; Pacilli (38' st Polito), Cuppone (31' st Matese), Turchetta

Catania (3-4-3): Confente; Tonucci, Silvestri, Zanchi; Calapai (36' st Albertini), Welbeck (45' st Maldonado), Dall’Oglio (21' st Rosaia), Biondi, Piccolo, Sarao, Reginaldo (21' st Manneh)