Casertana-Catania, le pagelle: Piccolo sugli scudi, Confente non impeccabile

Ecco le pagelle di Casertana-Catania. La partita finisce 3-2 per i padroni di casa. Questa la lista completa dei marcatori: Turchetta, Carillo e Cuppone per i campani, Piccolo e Manneh i marcatori tra le fila degli etnei.

Casertana 4-3-3: Avella; Hadziosmanovic, Carillo, Konaté, Del Grosso, Izzillo, Santoro, Icardi, Turchetta, Pacilli (Polito 83') Cuppone (Matese 76')

Catania 3-4-3: Confente 5, Tonucci 5, Silvestri 5,5, Zanchi 5,5, Calapai 5 (Albertini 81'), Welbeck 6, Dall'Oglio 5,5 (Rosaia 6 65'), Biondi 5,5, Reginaldo 5 (Manneh 6,5 65'), Piccolo 7, Sarao 5

MiglioriToday. Piccolo. Quanto si è sentita l'assenza di un giocatore capace di cambiare il volto alle partite con una semplice giocata. Sfodera nel primo tempo un sinistro chirugico e potente, per la rete del momentaneo 1-1. Nella ripresa delizia con un assist al bacio per la rete di Manneh. E' la luce in campo dei rossazzurri.

Manneh. Entra ancora con il piglio giusto e sigla la sua seconda rete consecutiva. Una marcatura che profuma anche di possibile rinnovo del contratto in vista del nuovo anno.

PeggioriToday. Sarao. Pecorino alza bandiera bianca in rifinitura-gara. L'attaccante va in campo, gettato nella mischia dal primo minuto. Il suo inizio di 2021 non è però dei più felici. Sbaglia anche dal dischetto la chance per riaprire il match. Giornata no.

Confente. Oggi incappa nel primo vero errore da quando è a difesa dei pali rossazzurri. Uscita non impeccabile sugli sviluppi di un corner dei padroni di casa. Carillo ringrazia e insacca.