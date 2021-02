Catania, un pari che lascia rimpianti: Dall'Oglio spreca il match point

Il Catania pareggia in casa contro il Bari. Rammarico per il rigore sbagliato nelle battute finali del match da Dall'Oglio. Un errore che pesa in termini di risultato per i rossazzurri. Finisce 1-1 la gara. Partita molto tattica nel primo tempo. Raffaele opta per un 3-5-2, affidando la regia del centrocampo a Maldonado e con uno schieramento più accorto, in attesa di giocare le sue carte nella ripresa. Carrera, anche lui con tanti assenti, schiera ancora un 4-2-3-1. Squadre che si studiano nella prima parte e le occasioni da rete latitano. Il match si sblocca soltanto dopo un'iniziativa personale di Sarzi che con un cross ben calibrato trova la spizzata vincente di Cianci, bello il suo avvitamento di testa.

Nel secondo tempo Raffaele mischia le carte in tavola e toglie Maldonado e Sales, disegnando una squadra più offensiva con Golfo e Sarao. Proprio il centravanti trova la rete del pari, su bella imbeccata di Russotto. La squadra rossazzurra ci crede e il Bari soffre nelle fasi finali del match. L'oppportunità per vincere arriva, dopo il rigore procurato da Sarao nei minuti di recupero, ma Dall'Oglio si fa ipnotizzare da Frattali, sciupando il match point. Il Catania torna a fare punti dopo la batosta rimadiata contro la Ternana, ma è un pari che lascia l'amaro in bocca per l'occasione sprecata nel finale di gara.

TABELLINO CATANIA-BARI 1-1 (Cianci 35, Sarao 64')

Catania (3-5-2): Confente, Sales (Golfo 45′), Giosa, Silvestri, Calapai, Dall’Oglio, Maldonado (Sarao 54′), Welbeck, Pinto, Russotto (Manneh 72′) , Di Piazza.

Bari (4-2-3-1): Frattali, Ciofani, Sabbione, Minelli (Celiento 45′), Perrotta, Bianco, De Risio, D’Ursi, Maita, Sarzi Puttini, Cianci (Candellone 62′)